Fator Leite deixa cenário para o Senado incerto, enquanto direita e esquerda se movimentam

Em 2026, gaúchos vão eleger dois senadores para mandato de oito anos.

Em meio à articulação de alianças para a sucessão ao governo do Estado, os partidos começam a ampliar as discussões para a disputa ao Senado. Em 2026, duas vagas estão em jogo, com o término dos mandatos de Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT).

Diante da projeção de mais uma eleição polarizada Brasil afora, os partidos aguardam uma definição sobre a eventual candidatura do governador Eduardo Leite (PSD). A incerteza em torno do futuro de Leite angustia o consórcio governista, sobretudo o grupo do vice Gabriel Souza (MDB), cuja candidatura ao Piratini seria ancorada na popularidade do governador.

Pré-candidato à Presidência, Leite migrou do PSDB para o PSD na esperança de disputar o Planalto. O governador, contudo, enfrenta a preferência do partido por outros dois nomes: os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Jr (PSD). Sem espaço na corrida presidencial, Leite passou a cogitar o Senado.

Todavia, cresce nos bastidores do governo a impressão de que Leite não estaria disposto a concorrer. Em seu círculo íntimo, ele se ressente de uma segunda renúncia consecutiva após ser o primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul.

O governador sempre explicitou sua primazia pelo Executivo ante o Legislativo, deixando aberta a possibilidade de não disputar nenhum cargo público em 2026. Em reunião com os partidos aliados, em outubro, ele afirmou que estaria propenso a concluir o mandato caso fosse do interesse do seu grupo político.

MDB aguarda definição de Leite

Candidatura de Gabriel ao Piratini busca se ancorar na popularidade de Leite.

Essa hipótese assusta o MDB. Sem chegar a dois dígitos nas pesquisas e ainda desconhecido da maioria do eleitorado, Gabriel Souza aposta na candidatura de Leite não só para atrelar seu nome ao de um político bem avaliado, como para formar uma coalizão robusta em seu entorno.

Ademais, o MDB não tem nenhum candidato natural para o Senado. O partido chegou a prospectar alguns nomes, como os deputados Alceu Moreira e Márcio Biolchi, mas ambos declinaram. Biolchi está deixando a vida pública e Moreira é desafeto de Gabriel.

O atual secretário de Transportes, Juvir Costella, foi sondado e também recusou, alegando que é candidato a deputado federal. Houve quem cogitasse o ex-senador José Fogaça e o ex-governador Germano Rigotto, mas o debate não avançou.

— Não amadurecemos um nome no MDB porque estamos concentrados na pré-candidatura do Gabriel e na expectativa de que o governador Eduardo Leite ocupe uma das vagas. Queremos criar uma unidade política no centro democrático, tentando atrair o maior número possível de partidos. Se a segunda vaga não for usada nessa composição, vamos definir um nome interno, recorrendo a alguma das nossas lideranças — diz o vice-presidente estadual do MDB, José Fogaça.

Movimentos na esquerda e na direita

Transitando pela centro-esquerda, o PDT não pretende lançar nenhum nome ao Senado. A estratégia é deixar as duas vagas em aberto para negociar apoios à candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao Piratini.

Em reunião com Eduardo Leite no final do mês passado, o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, chegou a convidar o governador para ocupar um lugar na chapa.

Em tom amistoso, ambos riram da possibilidade. Ironicamente, um dos partidos com quem o PDT negocia aliança é o PSDB, sigla na qual Leite construiu toda sua carreira política. Nos últimos dias, a direção tucana convidou a ex-governadora Yeda Crusius para concorrer ao Senado. A despeito das conversas, a prioridade do PDT é construir uma aliança com o PT.

PT entre Paim e Pimenta

Paim pode voltar ao páreo, enquanto Manuela deve concorrer pelo PSOL.

Principal partido de oposição a Leite, o PT resiste ao assédio do PDT e enfrenta uma tensão interna com a indecisão do senador Paulo Paim sobre a reeleição. Em 2022, Paim anunciou publicamente que não disputaria um quarto mandato consecutivo, posição reforçada no ano passado. Nesse cenário, o deputado Paulo Pimenta se credenciou à vaga.

Paim, porém, tem dito que está disposto a concorrer mais uma vez, desde que o partido queira. Nos bastidores, é explícita a contrariedade com a postura do senador. A avaliação é de que Paim vai completar 24 anos de Senado e não atua no varejo da política partidária, participando de eventos, percorrendo o Estado, mobilizando a militância e distribuindo emendas.

Todavia, a condição imposta pelo senador tem amparo na diplomacia interna. A despeito da contrariedade, ninguém vai impedi-lo de concorrer. Dirigentes estaduais e até o presidente nacional do PT, Edinho Silva, argumentaram que a campanha será dura e que o eleitorado de centro, no qual Paim faz muitos votos, tende a votar em Leite. Também o lembraram de que, na política, não existe vácuo. Portanto, a sua anunciada aposentadoria moveu vários parlamentares do partido em busca de novas posições.

Pimenta postulou o Senado, dois deputados estaduais, Laura Sito e Valdeci Oliveira, se preparam para concorrer a deputado federal, e outros cinco filiados são pré-candidatos à Assembleia Legislativa. Se Paim concorrer, todos terão de dar um passo atrás. O senador havia dito que se decidiria até essa quinta-feira (20) e depois ampliou o prazo até terça-feira (25).

O PT tem pressa para definir a chapa majoritária, cuja segunda vaga ao Senado está guardada para Manuela D’Ávila. Há um ano sem partido, a ex-deputada irá se filiar ao PSOL no início de dezembro.

— O prazo que existe é até o dia 30, data do nosso encontro estadual. Mas queremos chegar lá sem nenhuma dúvida. A ideia é ter o nome construído para no dia 30 fazer a homologação. Neste momento, nossos pré-candidatos são Paulo Paim e Paulo Pimenta, mas só um vai concorrer. Há uma angústia compreensível da militância — comenta o presidente estadual do PT, Valdeci Oliveira.

Van Hattem e Sanderson em campo

Chapa bolsonarista deve ter Sanderson e Van Hattem candidatos.

No outro polo do espectro ideológico, PL e PP ensaiam uma aliança de direita junto ao Novo. O PL se antecipou e lançou chapa completa em julho, formada por três deputados federais: Luciano Zucco (PL) como candidato a governador; Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo), ao Senado. O objetivo era largar na frente e marcar posição nas pesquisas.

A composição enfrentou turbulência há algumas semanas, após Van Hattem descumprir um acordo fechado entre os partidos de direita no Congresso e votar contra a PEC da Blindagem. A oposição ao governo Lula queria demonstrar unidade no contraponto ao Supremo Tribunal Federal e não gostou da postura do deputado. O episódio levou uma ala do PL a sugerir oferecer ao PP a vaga de Van Hattem ao Senado.

— Ruído é coisa normal na política. Estamos muito tranquilos, nossas candidaturas estão sólidas. A aliança com o PP é importante, mas nós oferecemos a eles a vaga de vice. A aliança com o Novo veio muito antes e eu sou um homem de palavra — afirma o presidente estadual do PL, Giovani Cherini.

Nos bastidores, a avaliação da cúpula do PL é que a base do PP já tem um voto consolidado na direita e a escolha pelas candidaturas colocadas na chapa formada por Zucco, Sanderson e Van Hattem seria natural. Como exemplo, citam a eleição de 2022, quando boa parte do partido abandonou a candidatura ao Piratini de Luis Carlos Heinze (PP) e aderiu à de Onyx Lorenzoni, então no PL.

Agora filiado ao PP, Onyx se prepara para concorrer a deputado federal. Porém, já avisou ao partido que está a postos para concorrer ao Senado. Outro nome que começa a ganhar força internamente é o do ex-deputado Jerônimo Göergen, que trocou a política pela iniciativa privada.