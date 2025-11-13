Política

Operação Lamaçal
Notícia

Familiares acionaram ex-prefeito Marcelo Caumo para obter senha de cofre em que foram encontrados mais de R$ 400 mil

Polícia Federal cumpria mandados de busca e apreensão em escritório de advocacia em Lajeado quando deparou com o compartimento. Caumo foi contatado para fornecer a combinação

Carlos Rollsing

Humberto Trezzi

