Ex-procurador-geral do INSS ganhou carro de R$ 400 mil de entidade beneficiada por fraude, aponta PF

Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho (D) foi procurador-geral do INSS. Carlos Moura / Agência Estado

Procurador-geral do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre 2020 e 2024, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho teria recebido um SUV estimado em R$ 400 mil da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) — entidade envolvida no escândalo de desvio de aposentadorias. É o que aponta investigação da Polícia Federal (PF).

Conforme o Estadão, documentos encaminhados ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostram conversas sobre o veículo entre dirigentes da Conafer. O presidente da entidade, Carlos Lopes, orientou Cícero Marcelino, operador financeiro, a efetuar o pagamento da aquisição, seguro e impostos relacionados a um Toyota SW4.

"O Virgílio falou que o seguro era por nossa conta e o cara está fazendo agora a cotação do seguro e me mandando aqui", diz mensagem enviada por Marcelino para Lopes em 1º de novembro de 2023, de acordo com a PF.

Registros sobre o veículo também foram identificados em uma planilha de gastos da entidade. Um dos campos aponta a despesa "SW4 Amigo V", no valor de "466k (mil) divido por quatro" — o que indicaria pagamento de R$ 116 mil para a entidade com o veículo em novembro de 2023. Conforme a PF, "Amigo V" era uma referência a Virgílio.

Uma conversa de fevereiro de 2024 mostra diálogo entre Virgílio e Marcelino em relação ao Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de um carro. O então procurador-geral do INSS afirma que o documento do carro está atrasado e cobra o presidente da Conafer.