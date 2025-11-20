Política

Desvios de pensões
Notícia

Ex-procurador-geral do INSS ganhou carro de R$ 400 mil de entidade beneficiada por fraude, aponta PF

Conafer teria arcado com despesas de aquisição e seguro de SUV para Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

