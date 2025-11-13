Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, é preso pela Polícia Federal

Stefanutto foi afastado em abril deste ano. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (13), o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, em nova fase da operação Sem Desconto. A ação, realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela PF, apura um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Stefanutto é alvo de um dos 10 mandados de prisão da operação. São cumpridos, ainda, 63 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares no Distrito Federal e em outros 14 Estados, incluindo o Rio Grande do Sul.

O ex-presidente foi afastado em abril, após ser alvo da primeira fase da Operação Sem Desconto, que expôs fraude bilionária no INSS.

Segundo informações da CGU e da PF, são investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

O que diz a defesa

Em nota, a defesa de Stefanutto informou que, até o momento, não teve acesso ao teor da decisão que resultou na prisão de seu cliente. O comunicado também manifesta confiança de que comprovará a inocência do ex-presidente do instituto.

"Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação", diz a nota.

A operação

A primeira fase da operação Sem Desconto foi deflagrada em abril deste ano. A investigação da PF apontou que o prejuízo aos aposentados alcançou cerca de R$ 6,3 bilhões.

Na ocasião, cinco servidores públicos foram afastados:

Diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão: Vanderlei Barbosa dos Santos

Procurador-Geral do INSS: Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho

Coordenador-Geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente: Geovani Batista Spiecker

Coordenador-Geral de Pagamentos e Benefícios: Jucimar Fonseca da Silva

Agente da PF: trabalha no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas não teve o nome divulgado.

Em setembro, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", foi preso pela PF na mesma operação. A investigação apontou que ele transferiu R$ 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores do órgão federal entre 2023 e 2024

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em uma série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).

Durante a operação inicial, em abril, Stefanutto, então presidente do INSS, foi afastado e posteriormente demitido do cargo. Além dele, outros cinco servidores públicos — a maioria com vínculos diretos com o instituto — também foram afastados de suas funções.

Quem é Alessandro Stefanutto

Foi empossado na presidência do INSS em 11 de julho de 2023. A posse foi na sede do instituto, em Brasília, e contou com a presença de servidores e autoridades.

Na época, Stefanutto, filiado ao PSB, assumiu a autarquia com a promessa de agilizar processos internos e solucionar a grande demanda pelos serviços previdenciários, que na época chegava a uma fila de espera de 1,7 milhão de requerimentos.