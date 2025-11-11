Política

Operação Lamaçal
Notícia

Ex-prefeito de Lajeado e atual secretário estadual é alvo de operação da PF contra desvio de verbas na prefeitura

Suspeita é de desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social repassados à administração municipal em razão da enchente de maio de 2024, quando Marcelo Caumo ainda era mandatário municipal

Humberto Trezzi

