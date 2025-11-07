Ex-ministros da Justiça enviam carta a Lula sugerindo secretaria para conter crise após operação no Rio

Operação no Rio de Janeiro deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Preocupados com os desdobramentos da "operação de alta letalidade" da Polícia nos complexos da Penha e do Alemão, um grupo de cinco ex-ministros da Justiça e 19 juristas e políticos enviou nesta quinta-feira (6), uma carta aberta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento sugere que o Lula "assuma o comando, pessoal e diretamente", de uma Secretaria Especial da Presidência da República para enfrentar a crise na segurança do Rio de Janeiro.

O objetivo da estrutura seria "coordenar, com a sua autoridade, todas as instâncias de polícia, de inteligência, de informações e de competência operacional da União, para ajudar a debelar a crise do Rio, de forma conjugada com o Governo Estadual e também para iniciar a formatação institucional do Ministério de Segurança Pública no país, que é proposta contida em seu Programa de Governo".

O documento é subscrito pelos ex-ministros Aloysio Nunes Ferreira, José Carlos Dias, Miguel Reale Jr., Nelson Jobim e Tarso Genro - os quatro primeiros dos governos FHC, o último do governo Lula.

A Secretaria Especial da Presidência seria dirigida por um secretário de Estado "com prerrogativas ministeriais, estreitamente ligado à liderança e direção" do petista.

Os juristas se dizem "atentos aos dramáticos eventos relacionados com a Segurança Pública no Rio de Janeiro". Eles avaliam que a instalação da Secretaria é "uma sugestão concreta e colaborativa, no debate sobre o tema que já está em curso em todo o país".

A carta aberta, segundo os ex-ministros, "traduz uma preocupação com a estabilidade do país e com a firme sustentabilidade institucional do seu Governo, face aos desdobramentos da operação de alta letalidade procedida pelas forças de Segurança, nos complexos da Penha e do Alemão, matando mais de uma centena de moradores com e sem antecedentes criminais bem como policiais que ali estavam convocados para cumprir seu dever".

"Mal preparada e mal explicada, foi realizada uma operação de guerra, colocando as estruturas de Polícia do Estado do Rio de Janeiro em confronto com a totalidade da população ali residente e não somente com os grupos de faccionados que controlam grande parte daqueles territórios e que também disputam, entre si, o poder de fato na região", segue a carta.

Segundo os ex-ministros da Justiça "chegou-se, com esta política de guerra, a um novo limite de enfrentamento armado e de perdas de vidas (117 civis e quatro policiais, segundo dados oficiais)".

Limite

Para o grupo, o quadro de violência chegou ao seu limite. "Enfatizamos, senhor Presidente, que esta situação poderá se disseminar para outros Estados da União, o que clama por estratégias especiais focadas, preditivas e antecipatórias", alertam.

Eles recomendam, ainda, ao presidente a instalação de um Programa Nacional de Enfrentamento às Facções Criminosas, "visando, nos curto e médio prazos, retomar os territórios hoje dominados por criminosos, que impõem sofrimento e medo nas periferias".

"De igual forma, é necessário planejar outras operações de estrangulamento econômico do crime, à luz da Operação Carbono Oculto. É sabido que os grandes líderes das facções não habitam nas periferias, mas nelas promovem violência para manter o controle dos seus interesses criminosos", seguem, em referência à investigação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal que desmontou um poderoso esquema de lavagem de dinheiro que transita por instituições financeiros e fintechs situadas na Faria Lima.

Em xeque

Ao final da carta a Lula, os ex-ministros sustentam. "O crime organizado não colocará em xeque a democracia brasileira, mas só pode ser desconstruído mediante as estratégias e metodologias corretas e inteligentes de enfrentamento. O senhor possui legitimidade e apoio popular plenos para liderá-las."

Subscrevem, ex-ministros da Justiça

Aloysio Ferreira

José Carlos Dias

Miguel Reale Jr.

Nelson Jobim

Tarso Genro

E mais:

Alfredo Attié Junior

Benedito Mariano

Cristina Vilanova

Daniel Cerqueira

Flavio Wolf de Aguiar

José Dirceu

José Geraldo Souza Junior

Judith Martins Costa

Julita Lemgruber

Lenio Streck

Ligia Daher Gonçalves

Luiz Eduardo Soares

Miriam Krezinger

Meire Silva

Nélio Machado

Oscar Vilhena

Silvia Ramos

Técio Lins e Silva