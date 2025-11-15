Política

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado em inquérito que investiga importunação sexual

Almeida foi o titular da pasta de Direitos Humanos do governo Lula. Entre as mulheres que o denunciaram, está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

