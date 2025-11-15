Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado em inquérito que investiga importunação sexual

Silvio de Almeida foi demitido em setembro de 2024. Miguel SCHINCARIOL / AFP

O ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida foi indiciado no inquérito da Polícia Federal que investiga denúncias de assédio e importunação sexual contra ele.

O relatório da PF já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com o g1. O relator do inquérito é o ministro André Mendonça. O magistrado deve encaminhar o caso para a análise da Procuradoria-Geral da República.

Almeida foi demitido em setembro do ano passado, após a divulgação de que ele era alvo de denúncias. Entre as mulheres que o denunciaram, está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.