Evangélico, chefe da AGU e personagem de áudio de Dilma: quem é Jorge Messias, indicado de Lula ao STF

Advogado tem 45 anos e é natural do Recife. Nomeação precisa passar por votação no Senado, primeiro na CCJ e depois no plenário

Gustavo Chagas

