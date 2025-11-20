Evangélico, chefe da AGU e personagem de áudio de Dilma: quem é Jorge Messias, indicado de Lula ao STF

Messias comanda a Advocacia-Geral da União desde 2023. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Jorge Rodrigo Araújo Messias, 45 anos, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação, confirmada nesta quinta-feira (20), acontece 42 dias depois do anúncio da aposentadoria de Barroso.

Natural do Recife, Messias comanda atualmente a Advocacia-Geral da União (AGU), instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídico do governo federal.

Messias é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos de idade, sua indicação permitiria uma longa permanência na Corte — até três décadas. Messias é casado, pai de dois filhos e torcedor do Sport Recife.

Evangélico, vinculado à Igreja Batista, atuou na interlocução do Partido dos Trabalhadores (PT) com movimentos religiosos. Ele também era o favorito do partido para o posto.

Depois de ingressar na carreira de procurador da Fazenda Nacional na AGU, em 2007, Messias trabalhou em diversas esferas do governo durante os governos petistas, principalmente na gestão Dilma Rousseff (2011-2016).

Para assumir a cadeira no STF, Messias passará por uma sabatina conduzida pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), composta por 27 senadores titulares e 27 suplentes, totalizando dois terços do Senado. Se aprovado na CCJ, o nome será submetido a uma votação no plenário do Senado. São necessários ao menos 41 votos favoráveis entre os 81 senadores. A votação é secreta.

"Bessias"

Foi justamente no governo Dilma que Messias se tornou conhecido do grande público. Em 2016, em meio à Operação Lava-Jato, um telefonema da presidente a Lula foi divulgado pelo então juiz Sergio Moro. No áudio, Dilma sugere a entrega do termo de posse do hoje presidente como ministro da Casa Civil e menciona Messias, com uma pronúncia errada de seu nome. Na ocasião, a nomeação de Lula foi impedida pelo ministro Gilmar Mendes.

— Seguinte, eu tô mandando o "Bessias" junto com o papel pra gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?

Interlocução com igrejas

Por ser evangélico, Messias foi destacado por Lula para dialogar com esse público. Na Marcha para Jesus de 2023, em São Paulo, o chefe da AGU discursou para os fiéis e citou Lula, sendo vaiado. No ano seguinte, mais uma vez presente no evento, Messias deixou de mencionar o presidente.

No dia 16 de outubro, Lula recebeu lideranças evangélicas no Palácio do Planalto. Jorge Messias participou do encontro. A reunião também teve a participação do bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, do deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) e da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Messias, ao lado de Lula e Gleisi, junto de lideranças evangélicas. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

"Favorito" do PT

A indicação de Messias era defendida pelas principais lideranças do PT. Outro cotado, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) era o favorito no Senado e entre alguns ministros do STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), era um dos principais defensores da presença do colega na Corte.

Já o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), era tinha o apoio de alguns círculos políticos.

Messias já havia sido sugerido anteriormente, quando Lula optou por Flávio Dino. Na ocasião, o chefe da AGU teve suas chances limadas por ter sido assistente parlamentar do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Na transição para o terceiro governo de Lula, em 2022, Messias integrou o grupo técnico de transparência, integridade e controle.

Jorge Messias é considerado nome de confiança de Lula. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Visto revogado

Nos últimos meses, Messias ganhou destaque ao articular a contratação de um escritório nos EUA para contestar tarifas impostas por Donald Trump. Ainda assim, o ministro da AGU foi um dos alvos do governo americano e teve o visto revogado, sendo impedido de ingressar no país.

Em nota oficial, Messias classificou a decisão como uma "agressão injusta" e reafirmou seu compromisso com a independência do sistema de Justiça brasileiro. Ele vinha se manifestando publicamente contra sobretaxas impostas aos produtos nacionais e, em artigo publicado no jornal The New York Times, defendeu o respeito mútuo como base para as relações bilaterais.

Quem é Jorge Messias