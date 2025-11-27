Espaço com área externa, cinco refeições e posto de saúde: veja vídeo da "Papudinha", onde Anderson Torres está preso

Anderson Torres foi condenado a 24 anos em regime fechado na ação penal da trama golpista. EVARISTO SA e STF / AFP e Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta quinta-feira (27) um vídeo que mostra as condições do núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde cumpre pena Anderson Torres, condenado no processo da trama golpista.

O local possui uma área total coberta de 54m76cm com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externa de 10 metros.

A capacidade é para quatro pessoas, mas será usada exclusivamente como Sala de Estado Maior para apenas um custodiado.

O que há no espaço

O espaço oferece geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e TV. São oferecidas cinco refeições por dia:

café da manhã

almoço

lanche

jantar

ceia

De acordo com o STF, o banho de sol é feito na área externa da cela, "permitindo inclusive a prática de exercícios físicos, com total privacidade e sem controle de horário".

Há posto de saúde com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico.

Ainda conforme a divulgação do Supremo, "o espaço está a 8,2 km de distância da UPA de São Sebastião e 15,8 km de hospitais particulares de Brasília, como o Sírio Libanês".

Veja:

Antes de começar o cumprimento de pena de Torres, a defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública pediu para que ele não fosse enviado ao sistema prisional comum.

Segundo os advogados, haveria risco pessoal em razão de ele ter sido delegado da PF e integrante do governo Jair Bolsonaro. A defesa também cita ameaças recentes e o uso contínuo de medicamentos, como antidepressivos.