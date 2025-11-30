Política

Eleição 2026
Notícia

Encontro estadual sacramenta pré-candidaturas majoritárias do PT ao governo estadual e ao Senado

Edegar Pretto teve escolha confirmada para tentar ocupar o Palácio Piratini e Paulo Pimenta para senador. A reunião contou com apoio de Manuela D'Ávila, aliada dos petistas e pré-candidata a senadora pelo PSOL

Humberto Trezzi

