Eduardo Bolsonaro é incluído na Dívida Ativa da União

Eduardo foi notificado da cobrança em agosto. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) incluiu, nesta quarta-feira (19), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na Dívida Ativa da União. O pedido foi feito pela Câmara dos Deputados devido multas de faltas não justificadas registradas em março de 2025: o débito é de R$ 13.941,40.

Eduardo foi notificado da cobrança em agosto e não ainda não quitou a dívida. A inclusão na Dívida Ativa da União pode levar o parlamentar a ficar com o "nome sujo" e sofrer com um protesto extrajudicial da dívida.

De acordo com o g1, a PGFN avaliou que a inserção do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atendia aos critérios, já que ele havia sido "devidamente notificado/intimado" a quitar o débito. Além dos quase R$ 14 mil, a Câmara também pleiteia o pagamento de mais 30% de juros.

Eduardo mora nos Estados Unidos desde o início deste ano. As multas em questão dizem respeito a quatro faltas registradas em março. Na época, o deputado estava nos EUA e ainda não havia pedido afastamento do mandato.

Conforme o regulamento interno da Casa legislativa, as ausências podem ser descontadas dos salários dos parlamentares. No entanto, ao tentar executar a dívida na folha de pagamento em março, a Câmara não encontrou saldo suficiente.

Leia Mais PGR envia parecer ao STF e diz que é contra pedido de Mauro Cid para extinguir pena na ação do golpe

O gabinete do parlamentar foi então notificado e recebeu o boleto da cobrança em agosto — que venceu em outubro. Desde então, a Câmara tem adotado trâmites administrativos para receber os valores.