Política

Em pauta na Câmara
Notícia

Derrite recua e aceita ação da PF contra facção sem aval de governador

Após críticas, parlamentar acatou sugestões do governo e fez seis alterações no projeto antifacção que pode ser apreciado ainda nesta terça-feira pelos deputados federais

Agência Brasil

