Defesa faz novo pedido ao STF para prisão domiciliar de Bolsonaro

Ex-presidente foi preso preventivamente no sábado (22). SERGIO LIMA / AFP

A defesa de Jair Bolsonaro, voltou a pedir que o Supremo Tribunal Federal conceda prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente, que está preso preventivamente desde sábado (22), na sede da Polícia Federal em Brasília.

No texto, enviado ao ministro Alexandre de Moares, ainda no sábado, os advogados afirmam que a suposta violação da tornozeleira eletrônica seria consequência de um quadro de confusão mental, provocado por medicamentos, e rejeitam o "risco de fuga".

"Ao contrário do que foi apontado, não houve qualquer tentativa de fuga ou de se furtar à aplicação da lei penal", diz o documento. O texto ainda menciona a gravação em que Bolsonaro comenta o dano causado à tornozeleira. "Vídeo mostra que não houve tentativa de rompimento".

Neste sentido, os advogados argumentam que após o alerta gerado pelo equipamento, "os policiais penais realizaram contato imediato com o réu" e que o acesso aos agentes foi prontamente concedido por Bolsonaro.

Na petição, a defesa ainda afirma que os acontecimentos "demonstram a situação delicada de saúde do ex-presidente" e diz que ele utiliza diversos medicamentos, inclusiva alguns. "com ação no sistema nervoso central".

O texto cita o uso de Pregabalina. Os advogados argumentam que a substância, usada para otimizar o tratamento contra os soluços, "apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluços (Clorpromazina e a Gabapentina) e tem como reconhecidos efeitos colaterais, a alteração do estado mental com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos".