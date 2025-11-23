Política

"Situação delicada de saúde"
Defesa faz novo pedido ao STF para prisão domiciliar de Bolsonaro

Advogados afirmam que suposta violação de tornozeleira é decorrente de quadro de confusão mental e que "inexiste risco de fuga"

