Política

Recurso
Notícia

Defesa de Bolsonaro apresenta embargos infringentes ao STF e pede absolvição no julgamento da trama golpista

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS