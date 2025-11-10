Decisão de Lula sobre Messias no STF parece já estar tomada, diz Jaques Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta segunda-feira (10) acreditar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tomou a decisão de indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), apesar de não anunciar essa escolha.
— Tenho de trabalhar com o dado que tenho. E o dado que tenho é que há uma escolha feita pelo presidente, apesar de não anunciada formalmente — afirmou Wagner, referindo-se à indicação de Messias.
Ele disse ser natural que a "torcida" do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga fique triste, mas não vislumbra dificuldades de Messias de ser aprovado no Senado.
Segundo Wagner, a demora para o anúncio formal se justifica pela necessidade de Lula ter de promover conversas em Brasília, como com o próprio Pacheco, por exemplo.
Jorge Messias
Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) é visto como homem de confiança do presidente Lula, com perfil técnico e político alinhado ao governo. Com 45 anos de idade, sua indicação permitiria uma longa permanência na Corte — até três décadas.
Nos últimos meses, Messias ganhou destaque quando articulou a contratação de um escritório nos EUA para contestar tarifas impostas por Donald Trump e reforçou sua imagem como interlocutor confiável do governo. Evangélico da Igreja Batista, Messias também representa uma ponte com o segmento religioso.