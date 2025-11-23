Política

Prisão polêmica
Notícia

Criminalistas avaliam que violação de tornozeleira é decisiva para justificar prisão preventiva de Bolsonaro

Advogados ouvidos por Zero Hora consideram bem embasada decisão do ministro Alexandre de Moraes, que será reavaliada nesta segunda-feira pela Primeira Turma do STF

Marcelo Gonzatto

