Criminalistas avaliam que violação de tornozeleira é decisiva para justificar prisão preventiva de Bolsonaro

Especialistas em Direito Penal avaliam que os danos provocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à tornozeleira eletrônica deu um peso crucial à fundamentação da ordem de prisão preventiva cumprida no começo da manhã de sábado (22).

Quatro criminalistas e um acadêmico ouvidos por Zero Hora sustentam que, embora as alegações de risco à ordem pública e de possível fuga suscitadas pela convocação de uma "vigília" em favor de Bolsonaro já pudessem determinar a medida, o uso de uma ferramenta de solda no equipamento forneceu o elemento concreto para embasar a transferência a uma unidade da Polícia Federal.

A medida, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, será avaliada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (24).

— Não vejo a convocação da vigília como algo tão relevante. Grave foi a tentativa de violação da tornozeleira, um fato que indica risco concreto de fuga. Essa violação, conjugada com a fase adiantada do processo (em que Bolsonaro foi condenado pela trama golpista), quase com trânsito em julgado, reforça a determinação da preventiva — analisa o advogado especializado em Direito Penal Andrei Zenkner Schmidt.

Em sua decisão, Moraes faz referência a um vídeo gravado por um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, no qual convoca apoiadores para uma vigília próximo ao condomínio do pai em favor da saúde dele e pela "liberdade no Brasil".

O ministro aponta que isso poderia causar "grave dano" à ordem pública e facilitar uma eventual fuga. Lembra que "a conduta indica a repetição do modus operandi da organização criminosa liderada pelo referido réu, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas, com o objetivo de conseguir vantagens pessoais."

Sustenta ainda que o equipamento de monitoramento eletrônico do réu foi violado à 0h8min do sábado, e conclui que "a informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho".

Advogado criminalista e professor da PUCRS, Felipe Moreira de Oliveira avalia que a violação do equipamento, por si só, já costuma resultar em prisão preventiva:

— Para qualquer preso comum, uma tentativa de violação dessa forma seria suficiente para revogação da prisão domiciliar. Acredito que a vigília apenas apressou (a ordem de prisão preventiva).

O criminalista Jader Marques observa que a decisão de Moraes, nesse aspecto, segue uma ampla jurisprudência:

— Ficou provada a atuação do acusado na violação do equipamento e, quando isso acontece, em todo o país, os juízes e juízas são enfáticos na cassação da domiciliar e na decretação da preventiva. A decisão segue o que é feito em todos os casos de réus no Brasil inteiro: comprovada a tentativa de burla do monitoramento pela destruição do equipamento, o réu perde a confiança do Judiciário, e a prisão é uma decorrência inevitável.

Doutor em Direito Processual Penal, Aury Lopes Júnior avalia que pode haver discussões sobre a questão "valorativa" da decisão de Moraes, mas, juridicamente, ela se sustenta.

— Tentar romper a tornozeleira já é algo muito grave quando se está diante de medidas cautelares diversas. Por si só, já justificaria a revogação das cautelares, mas principalmente se considerarmos o contexto. Não é a primeira vez que Bolsonaro descumpre cautelares. Isso, aliado à convocação de vigília, justifica a revogação das cautelares — interpreta Lopes.

Especialista vê fundamentação "sólida"

Professor da Escola de Direito da PUCRS e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo entende que o despacho de Moraes que levou Bolsonaro a ser detido em uma sala da Polícia Federal, em Brasília, é juridicamente mais rigorosa do que a média das decisões desse tipo no país.

— A decisão tem uma fundamentação mais sólida do que costuma ocorrer em prisões preventivas no Brasil, porque não se apoia apenas na ideia genérica de "ordem pública", mas em elementos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (requisitos para prisão preventiva). Além da iminência do cumprimento da condenação, há três fatores que justificam a medida: risco de fuga, mobilização organizada para pressionar instituições e, sobretudo, a tentativa de romper o monitoramento eletrônico — argumenta Azevedo.

O professor da PUCRS complementa:

— A queima da tornozeleira com auxílio de um soldador é um ato objetivo de frustração da execução penal, e isso, por si só, já autoriza a preventiva para garantir a aplicação da lei.

Defesa diz que não havia risco de Bolsonaro fugir

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sustenta que ele jamais teve intenção de fugir, apesar do dano causado à tornozeleira e das evidências elencadas por Alexandre de Moraes.

— Essa questão de tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar o injustificável. O presidente Bolsonaro não teria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. Ele tem uma viatura armada com agentes federais 24 horas por dia, sete dias da semana, na porta da casa dele — declarou o advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, ao deixar a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde Bolsonaro está detido, ainda no sábado (22).

A estratégia do ex-presidente, além de negar a intenção de escapar da Justiça, envolve ainda a tentativa de demonstrar que sua saúde — comprometida desde que sofreu um atentado a faca, em 2022 — exige prisão domiciliar.

— É um idoso que padece de problemas graves de saúde — complementou Bueno.

Durante a audiência de custódia realizada no começo da tarde deste sábado, Bolsonaro declarou que teria ficado "paranóico" devido a uma combinação de remédios. Por isso, teria sofrido uma "alucinação" e cogitado que houvesse uma escuta no aparelho. Por isso, teria tentado abrir o invólucro.

O advogado criminalista Jader Marques avalia que o cenário jurídico atual é pouco favorável à defesa do ex-presidente, cuja prisão preventiva será avaliada pela Primeira Turma do STF na segunda-feira.

— A defesa técnica de Bolsonaro terá enormes dificuldades para justificar a tentativa de violação do equipamento com ferro quente ou aparelho de solda. A tese pessoal de Bolsonaro é bastante frágil: "curiosidade" — opina Marques, repetindo a justificativa que o ex-presidente deu, em vídeo, quando a violação foi flagrada.

Saiba quais devem ser os próximos passos

Depois de passar por audiência de custódia , no domingo (23), Bolsonaro segue na sala de uma unidade da Polícia Federal em Brasília.

, no domingo (23), Bolsonaro segue na sala de uma unidade da Polícia Federal em Brasília. Nesta segunda-feira, a decisão de Moraes que determinou a prisão preventiva do ex-presidente será avaliada pela Primeira Turma do STF . Fazem parte dela Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, além de Moraes (Luiz Fux pediu transferência e não participa mais das votações).

. Fazem parte dela Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, além de Moraes (Luiz Fux pediu transferência e não participa mais das votações). A sessão ocorrerá em plenário virtual , modelo em que não há debate entre os ministros. Cada magistrado poderá emitir o seu voto no período das 8h às 20h para referendar ou não a prisão ordenada por Moraes.

, modelo em que não há debate entre os ministros. Cada magistrado poderá emitir o seu voto no período das 8h às 20h para referendar ou não a prisão ordenada por Moraes. Se confirmada a prisão, decisão tida como provável, Bolsonaro seguirá na PF. Porém, quando transitar em julgado sua condenação vinculada aos atos golpistas, o local de sua detenção deverá ser reavaliado para o início do cumprimento da pena de fato.

para o início do cumprimento da pena de fato. Moraes deverá decidir onde ficará Bolsonaro — pode voltar para a prisão domiciliar, ser encaminhado ao sistema penitenciário, ou outro local definido por Moraes.

— A estada dele na PF, a meu juízo, é temporária, até que transite em julgado a condenação. Aí o cenário vai mudar. Se vai voltar para casa por questão de saúde, terá de ser avaliado. Mas a regra é preso, condenado em definitivo, cumprir pena em presídio — afirma o advogado Aury Lopes Júnior.

É possível que o tempo de prisão domiciliar e preventiva cumprido por Bolsonaro seja descontado da pena de 27 anos e três meses de prisão à qual foi condenado pela trama golpista. Isso ocorrerá se a Justiça entender que Bolsonaro está preso por ações vinculadas a esse processo. Se o entendimento for que a prisão atual se vincula a outro processo, isso não ocorreria.

— Essa prisão domiciliar, agora preventiva, foi decorrente do inquérito que investiga outro fato, que é a coação no curso do processo, outro inquérito — avalia Lopes.