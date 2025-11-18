Política

Sob suspeita
Notícia

CPI em Lajeado investiga possíveis irregularidades em mais de 100 obras, sobretudo pós-enchentes

Período maior abrange gestões do ex-prefeito Marcelo Caumo, que também é investigado pela Polícia Federal por suposto direcionamento de terceirização de serviços. Opositores dizem que parte dos trabalhos teria sido paga sem completa execução

Humberto Trezzi

