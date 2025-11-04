Política

Violência no Brasil
Notícia

CPI do Crime Organizado será instalada nesta terça-feira no Senado

Colegiado terá 120 dias para investigar a estrutura e o funcionamento de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC)

Zero Hora

