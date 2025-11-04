CPI do Crime Organizado será instalada nesta terça-feira no Senado

Pedido para criação da CPI foi feito pelo pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) em fevereiro. Geraldo Magela / Agência Senado

O Senado instalará nesta terça-feira (4) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, com o objetivo de investigar o funcionamento de organizações como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) e a atuação de milícias. O pedido de criação do colegiado ganhou força após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos.

A criação da CPI atende a um requerimento apresentado em fevereiro deste ano pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento foi lido por Alcolumbre em junho.

Vieira pretende ficar com a relatoria da CPI. A escolha, no entanto, ainda carece de acordo, uma vez que depende também de quem presidirá o grupo.

O prazo de funcionamento é de 120 dias. Pelo requerimento, o limite de despesas da CPI será de R$ 30 mil.