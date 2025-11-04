CPI do Crime Organizado é instalada no Senado

Pedido para criação da CPI foi feito pelo pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) em fevereiro. Geraldo Magela / Agência Senado

O Senado instalou no final da manhã desta terça-feira (4) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, com o objetivo de investigar o funcionamento de organizações como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) e a atuação de milícias. O pedido de criação do colegiado ganhou força após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.

A criação da CPI atende a um requerimento apresentado em fevereiro deste ano pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE). O documento foi lido pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), em junho.

Vieira tem intenção de ser o relator da CPI. A escolha, no entanto, depende de acordo para a escolha de quem presidirá o grupo.

