CPI do Crime organizado aprova convites a Lewandowski e Mucio Teixeira 

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Crime Organizado, aprovou requerimentos para chamar alguns dos principais nomes da segurança em nível federal. Serão convidados os ministros da Justiça e da Defesa, Ricardo Ricardo Lewandowski e José Mucio Monteiro, respectivamente, além de alguns quatro diretores, de acordo com o g1.
São eles:
- Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal
- Leandro Almada (PF), diretor da Diretoria de Inteligência Policial da PF
- Luis Otavio Gouveia, diretor da Secretaria Nacional de Políticas Penais
- Luiz Fernando Corrêa, diretor Agência Brasileira de Inteligência (Abin)
As datas dos depoimentos ainda serão agendadas, mas como são convites e não convocações, as autoridades não são obrigadas a comparecer.
A CPI foi instalada pelo Senado nesta terça-feira (4), com o objetivo de investigar o funcionamento de organizações como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) e a atuação de milícias.
O pedido de criação do colegiado ganhou força após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.
O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi escolhido como presidente da comissão e o relator será Alessandro Vieira (MDB-SE), que é o autor da propostas da investigação. Já o vice-presidente será o gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos-RS).