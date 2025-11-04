CPI do Crime organizado aprova convites a Lewandowski e Mucio Teixeira 

Ministro Ricardo Lewandowski não é obrigado a comparecer. Isaac Amorim / MJSP

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Crime Organizado, aprovou requerimentos para chamar alguns dos principais nomes da segurança em nível federal. Serão convidados os ministros da Justiça e da Defesa, Ricardo Ricardo Lewandowski e José Mucio Monteiro, respectivamente, além de alguns quatro diretores, de acordo com o g1.

São eles:

Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal

Leandro Almada (PF), diretor da Diretoria de Inteligência Policial da PF

Luis Otavio Gouveia, diretor da Secretaria Nacional de Políticas Penais

Luiz Fernando Corrêa, diretor Agência Brasileira de Inteligência (Abin)

As datas dos depoimentos ainda serão agendadas, mas como são convites e não convocações, as autoridades não são obrigadas a comparecer.

A CPI foi instalada pelo Senado nesta terça-feira (4), com o objetivo de investigar o funcionamento de organizações como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) e a atuação de milícias.

O pedido de criação do colegiado ganhou força após a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.