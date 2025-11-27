Congresso derruba vetos do governo em projeto que criou o Propag

Congresso Nacional marcou sessão para analisar vetos de Lula em projetos como o que criou o Propag, Saulo Cruz / Agência Senado

O Congresso Nacional derrubou os vetos do governo federal ao projeto que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). A votação foi realizada em sessão plenária nesta quinta-feira (27).

Os deputados e senadores autorizaram que Estados utilizem repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), criado pela reforma tributária, para abater dívidas com a União. Este trecho havia sido vetado por Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro, quando o texto foi sancionado.

Com a decisão desta quinta-feira, também ficou estabelecido que os repasses do FNDR vão começar em 2029. O planejamento prevê aumento escalonado, alcançando R$ 60 bilhões anuais em 2043.

Leia Mais Senado aprova projeto que criminaliza obstrução de rua com barricadas para cometer ou ocultar crimes