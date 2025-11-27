Congresso adia votação de vetos do governo a trechos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental; veja quais

Congresso firmou acordo para adiar votação de veto presidencial em relação à LAE. Geraldo Magela / Agência Senado

O Congresso Nacional adiou a votação que iria decidir sobre alguns dos vetos do governo federal à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, entre eles, um trecho sobre a Licença Ambiental Especial (LAE). A análise de todos os itens barrados estava prevista para esta quinta-feira (27), mas parlamentares entraram em acordo para transferir a apreciação de alguns trechos para outro momento.

Os itens estão entre os 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às regras sancionadas em agosto. Um deles se refere à LAE, que permite obras para empreendimentos "estratégicos", mesmo que os impactos ao meio ambiente sejam significativos.

Ao sancionar a lei, Lula barrou o dispositivo que estabelece um procedimento monofásico, que autorizaria a expedição da LAE e da Licença Ambiental por Compromisso (LAC) ao mesmo tempo.

Outros trechos a serem analisados posteriormente são:

Veto à autorização para que atividades e empreendimentos considerados de baixo e pequeno porte (ou com baixo e pequeno potencial poluidor) obtenham licenças por um processo de adesão e compromisso (LAC)

Veto à restrição de consulta de povos indígenas e comunidades quilombolas no processo de licenciamento

Veto à redução de processos para proteger o desmatamento de matas primárias e secundárias na Mata Atlântica