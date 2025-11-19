Como votaram os deputados gaúchos no PL antifacção

Parlamentares de oposição comemoraram aprovação da proposta, apresentada pelo governo. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o chamado PL antifacção nesta terça-feira (18). O projeto de lei (PL) 5582/25 recebeu 370 votos favoráveis e 110 contrários. Entre os parlamentares gaúchos, foram 21 votos favoráveis, oito contrários e duas ausências.

A proposta endurece o combate ao crime organizado, especialmente no enfrentamento a facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Embora tenha partido do governo, o projeto sofreu alterações substanciais do relator na Câmara, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), e por isso recebeu votos contrários da bancada governista.

Antes de entrar em vigor, o texto segue para apreciação no Senado. Se aprovado, será encaminhado para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os votos dos gaúchos

Afonso Hamm (PP) - Sim

Afonso Motta (PDT) - Sim

Alceu Moreira (MDB) - Sim

Any Ortiz (Cidadania) - Sim

Bibo Nunes (PL) - Sim

Bohn Gass (PT) - Não

Covatti Filho (PP) - Sim

Daiana Santos (PCdoB) - Não

Daniel Trzeciak (PSDB) - Sim

Danrlei (PSD) - Não votou

Denise Pessôa (PT) - Não

Fernanda Melchionna (PSOL) - Não

Franciane Bayer (Republicanos) - Sim

Giovani Cherini (PL) - Sim

Heitor Schuch (PSB) - Não votou

Lindenmeyer (PT) - Não

Lucas Redecker (PSDB) - Sim

Luiz Carlos Busato (União) - Sim

Marcel van Hattem (Novo) - Sim

Marcelo Moraes (PL) - Sim

Márcio Biolchi (MDB) - Sim

Marcon (PT) - Não

Maria do Rosário (PT) - Não

Maurício Marcon (Podemos) - Sim

Osmar Terra (PL) - Sim

Paulo Pimenta (PT) - Não

Pedro Westphalen (PP) - Sim

Pompeo de Mattos (PDT) - Sim

Ronaldo Nogueira (Republicanos) - Sim

Sanderson (PL) - Sim

Zucco (PL) - Sim

O projeto original foi enviado ao Congresso, pelo governo federal, no dia 31 de outubro. O PL foi apresentado como resposta à crise nacional na segurança pública, que voltou a ganhar força no debate nacional após a megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, ocorrida poucos dias antes, em 28 de outubro.