Política

Etapa vencida
Notícia

Comissão do Senado aprova isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil; plenário vota projeto nesta quarta

Relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi aprovado sem emendas que modificam a proposta e, portanto, não terá necessidade de retornar à Câmara dos Deputados

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS