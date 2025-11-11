Política

Novidade nas urnas
Notícia

Com registro de novo partido pelo TSE, Brasil chega a 30 legendas em atividade

Missão, ligado ao MBL, poderá disputar as eleições a partir de 2026. Brasil tem outros 23 partidos em processo de formação

Gustavo Chagas

