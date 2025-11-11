Com registro de novo partido pelo TSE, Brasil chega a 30 legendas em atividade

Criação de sigla é a primeira mudança no mapa partidário desde 2023. Roberto Jayme / TSE/Divulgação

O registro do partido Missão, vinculado ao Movimento Brasil Livre (MBL), elevou para 30 o número de siglas em atividade no Brasil. O grupo reuniu as assinaturas necessárias e obteve o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para funcionar.

Outros 23 partidos estão em processo de formação (veja a lista abaixo).

O Missão poderá disputar as eleições já a partir de 2026. A legenda é presidida por Renan dos Santos.

Criado em 2014, o MBL ganhou notoriedade nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff.

O partido adotou o 14 para a identificação urnas. O número foi abandonado pelo antigo PTB, em 2023, quando entrou em fusão com o Patriota, formando o PRD (25).

Últimas movimentações

A fundação do Missão foi a primeira mudança no mapa partidário do Brasil desde 2023. Naquele ano, além da criação do PRD, houve a fusão do antigo PSC ao Podemos e a incorporação do PROS ao Solidariedade.

Em 2025, o PSDB cogitou uma união com o Podemos. Os tucanos chegaram a aprovar a fusão das siglas, mas houve divergências na divisão das direções do novo partido, o que inviabilizou a proposta.

Para 2026, uma das mudanças previstas é a oficialização da federação partidária entre PP e União Brasil, batizada de União Progressista, já anunciada pelas agremiações.

Partidos em formação

Segundo o TSE, há outros 23 partidos em formação:

Partido Ambientalista Animal

Partido Brasileiro

Consciência Democrática

Partido Conservador Brasileiro

Partido Esperança

Evolução Democrática

Igual

Juntos pela República

Meio Ambiente e Integração Social

Movimento Consciência Brasil

Ordem

Partido do Autista

Partido Direita Brasil

Partido Brasil Novo

Partido Capitalista Popular

Partido Democrático Afro-Brasileiro

Partido do Desenvolvimento Sustentável

Partido da Segurança Privada

Partido Trabalhista Brasileiro

Partido Voz no Brasil

Republicano Cristão Brasileiro

União Democrática Nacional

União Trabalhista Brasileira

Glossário da política

Criação/fundação

Quando um partido é fundado, é necessário cumprir uma série de requisitos. Entre eles, estão a elaboração de um programa e de um estatuto. Outra exigência é conseguir a assinatura de eleitores não filiados, no número de 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos por um terço ou mais dos Estados, com um mínimo de 0,1 % do eleitorado que tenha votado em cada um deles.

Exemplo: fundação do Missão.

Fusão

Ocorre quando dois ou mais partidos já existentes se unem, formando uma nova legenda. Os antigos partidos são extintos, enquanto o resultado da fusão precisa cadastrar novo nome, nova sigla e novo número, segundo o TSE.

Exemplo: a fusão de Democratas e PSL formou o União Brasil.

Incorporação

Ocorre quando uma legenda é absorvida por outra. A incorporação não exige mudança do nome, sigla ou número da sigla. O partido incorporado deixa de existir.

Exemplo: em 2023, o Solidariedade incorporou o PROS, que deixou de existir.

Mudança de nome

Os partidos políticos também podem solicitar alteração de nome e sigla junto ao TSE.

Exemplos: Cidadania (antigo PPS), MDB (antigo PMDB), PL (antigo PR), entre outros.

Federação

É uma reunião de partidos com o objetivo de permitir que as siglas atuem de forma unificada em todo o país. As federações precisam se manter ao longo de todo o mandato, ou seja, por ao menos quatro anos — podendo ser renovadas ou não. Esse tipo de formação pode ajudar partidos menores a superarem a cláusula de barreira.

Nesse caso, os partidos seguem existindo e não há uma fusão definitiva.

Exemplo: Federação Brasil da Esperança reúne PT, PCdoB e PV em todo o Brasil desde 2022.

Já a federação PSDB-Cidadania, também criada em 2022, será encerrada em 2026.

