Com Messias, STF poderá ter cinco dos 11 ministros indicados por Lula; veja composição

A indicação de Jorge Messias para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) é a terceira de Lula no atual governo. Se aprovado na sabatina do Senado, Messias será o quinto integrante da corte indicado pelo presidente.

Desde que assumiu para o terceiro mandato em 2023, Lula já escolheu Cristiano Zanin, seu advogado durante o processo da Operação Lava Jato, e Flávio Dino, então ministro da Justiça, para vagas na Suprema Corte. Cármen Lúcia, em 2006, e Dias Toffoli, em 2009, completam a lista de atuais ministros nomeados pelo petista.

Ao todo, os membros da composição vigente do STF foram indicados por cinco presidentes. O mais antigo é Gilmar Mendes, escolhido em 2002 por Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Entre os 10 atuais ministros, seis foram indicações de presidentes petistas, sendo duas de Dilma Rousseff e quatro de Lula. Completam a lista dois indicados por Jair Bolsonaro (PL) e um por Michel Temer (MDB).

O STF é composto por 11 ministros, escolhidos pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Segundo a Constituição, as exigências para que alguém seja indicado ao cargo é ter entre 35 e 70 anos, ser brasileiro nato e ter reconhecido saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, os ministros são obrigados a se aposentar ao completar 75 anos.

Da atual composição, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes se aposentam entre 2028 e 2030, permitindo ao presidente eleito em 2026 três indicações. Se Lula for reeleito, a composição da corte ao final do novo mandato poderá ter sete ministros indicados por ele.

Quem são os atuais ministros do STF

Gilmar Mendes

Indicado por Fernando Henrique Cardoso

Tomou posse em 20 de junho de 2002

Prestes a completar 70 anos (em 30 de dezembro), deve se aposentar em 2030

Cármen Lúcia

Indicada por Lula

Tomou posse em 21 de junho de 2006

Aos 71 anos, deve se aposentar em 2029

Dias Toffoli

Indicado por Lula

Tomou posse em 23 de outubro de 2009

Aos 58 anos, deve se aposentar em 2042

Luiz Fux

Indicado por Dilma Rousseff

Tomou posse em 3 de março de 2011

Aos 72 anos, deve se aposentar em 2028

Edson Fachin

Indicado por Dilma Rousseff

Tomou posse em 16 de junho de 2015

Aos 67 anos, deve se aposentar em 2033

Alexandre de Moraes

Indicado por Michel Temer

Tomou posse em 22 de março de 2017

Prestes a completar 57 anos (em 13 de dezembro), deve se aposentar em 2043

Kassio Nunes Marques

Indicado por Jair Bolsonaro

Tomou posse em 5 de novembro de 2020

Aos 53 anos, deve se aposentar em 2047

André Mendonça

Indicado por Jair Bolsonaro

Tomou posse em 16 de dezembro de 2021

Prestes a completar 53 anos (em 27 de dezembro), deve se aposentar em 2047

Cristiano Zanin

Indicado por Lula

Tomou posse em 3 de agosto de 2023

Aos 50 anos, deve se aposentar em 2050

Flávio Dino