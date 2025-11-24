Com eleição empatada, desembargador Eduardo Uhlein é o novo presidente do Tribunal de Justiça do RS

Eduardo Uhlein integra o Tribunal de Justiça desde 2009. Paulo Egídio / Agência RBS

Em uma votação empatada, o desembargador Eduardo Uhlein foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (24). O magistrado recebeu 80 votos de desembargadores, mesmo número do concorrente, Antonio Vinicius Amaro da Silveira. Houve um voto em branco.

Conforme regra do regimento interno, Uhlein foi declarado vencedor por ter mais tempo de atuação no Tribunal. Ele ingressou no TJ em 2009, enquanto Antonio Vinicius passou a integrar a Corte em 2013.

Com quase 40 anos de atuação no Judiciário, Uhlein assume a presidência da Corte em fevereiro de 2026, para um mandato que irá até o início de 2028.

Após o resultado, Uhlein reconheceu que o Tribunal está dividido e afirmou que vai trabalhar pela união:

— A prioridade primeira é o trabalho do presidente de unir a Corte para que, a partir de agora, consigamos trazer a todos numa só direção, a direção de união e de construção coletiva. Muitos projetos bons já estão em andamento, que terão continuidade, mas com uma coesão de todo o Tribunal. Esse é o esforço, a partir de agora, deste presidente recém-eleito.

Uhlein (ao centro), acompanhado dos colegas de gestão. Eduardo Nichele / Tribunal de Justiça,Divulgação

Também farão parte da nova gestão os desembargadores Cláudio Luís Martinewski (1º vice-presidente), Rosane Bordasch (2ª vice-presidente), Ana Paula Dalbosco (3ª vice-presidente) e Ricardo Pippi Schmidt (corregedor-geral da Justiça).

A eleição foi realizada ao longo do dia, com a votação dos magistrados por um sistema virtual. O resultado foi divulgado às 15h.

Segundo o presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), Cristiano Villalba Flores, já era esperada uma eleição apertada:

— Sabíamos que era uma eleição extremamente disputada, que seria realmente decidida no detalhe, mas não esperava tanta, com empate e apenas o critério da antiguidade fazer esse desempate. Mas o desembargador Uhlein, tanto ele como os colegas que o acompanham nessa chapa, estão extremamente preparados para enfrentar a próxima gestão, para que possam pensar nos novos rumos do Poder Judiciário.

Embora inusitado, o empate na eleição da Corte não é inédito. Em 2011, os desembargadores Marcelo Bandeira Pereira e José Aquino de Camargo receberam 69 votos cada. Pelo critério da antiguidade, Pereira foi declarado vencedor.

Quem é Eduardo Uhlein

Natural de Fortaleza (CE), o novo presidente do TJ migrou ainda criança para Porto Alegre. Tem 63 anos, é casado e pai de dois filhos.

Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1985. Com quase 40 anos de magistratura, integra o TJ desde 2009 e foi três vezes eleito para o Órgão Especial da Corte.

Eduardo Uhlein foi o candidato da oposição, e sua vitória encerra o ciclo do grupo que está no comando do Judiciário gaúcho desde 2020.