Câmara derruba vetos do governo à nova lei de licenciamento ambiental; Senado ainda vai analisar

Vetos do governo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental foram analisados pelos deputados. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados / Divulgação

Correção: a Câmara dos Deputados derrubou os vetos, e não o Congresso, como publicado entre as 15h37min e 15h48min de 27 de novembro. O texto já foi corrigido.

A Câmara dos Deputados derrubou os vetos que o governo federal fez na nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A decisão foi tomada em sessão plenária nesta quinta-feira (27). O placar foi de 295 votos pela derrubada e 167 pela manutenção.

O Senado ainda vai analisar os vetos, que são debatidos em uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A legislação que uniformiza as regras para obtenção de licenças ambientais em todo o território brasileiro foi sancionada em agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o veto de 63 dos 400 trechos do texto.

Vetos de Lula

Segundo o governo federal, os vetos impostos pelo Planalto ao projeto seguem quatro diretrizes principais:

garantir a integridade do processo de licenciamento, que proteja o meio ambiente e promova o desenvolvimento sustentável

assegurar os direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas

dar segurança jurídica a empreendimentos e investidores

incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer sua qualidade

Entenda o projeto

Em tramitação há mais de 20 anos, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental é esperada pelo setor produtivo como uma "virada de chave" no rito dos processos. A proposta foi aprovada no Senado em 21 de maio.

Um dos pontos mais polêmicos é a licença por adesão e compromisso (LAC) para obras de médio porte e médio potencial poluidor. O chamado "autolicenciamento" é feito pela internet, sem a necessidade de análise do órgão regulador, apenas com base no comprometimento do solicitante de seguir as regras ambientais vigentes.

Outro trecho que gerou polêmica foi a Licença Especial Ambiental, proposta por Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado. Ele prevê a permissão de obras para empreendimentos "estratégicos", mesmo que os impactos ao meio ambiente sejam significativos.

Principais pontos do projeto aprovado pelo Congresso