Câmara aprova reajuste de 24% para servidores do Judiciário, escalonado até 2028

Se aprovado pelo Senado, reajuste vai beneficiar servidores de várias instâncias do Poder Judiciário federal. Wallace Martins / STF / Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (4) um projeto de lei que concede reajuste salarial de 24% aos servidores do Poder Judiciário federal. O aumento será aplicado de forma escalonada, com parcelas de 8% em 2026, 2027 e 2028. A proposta, de autoria do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu 299 votos favoráveis e 199 contrários, e agora segue para análise do Senado.

O relator do projeto, deputado Rafael Prudente (MDB-DF), apresentou parecer favorável à medida, que também foi subscrita por outros tribunais superiores. Segundo os autores, o impacto orçamentário será absorvido com recursos já previstos no orçamento do próprio Judiciário, segundo O Globo.

Durante a votação, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) defendeu o projeto, destacando que o reajuste não contempla magistrados.

— Não se trata de aumentos para magistrados, o que seria abusivo e equivocado. Essa mesma Justiça é a que queremos que seja aplicada com outros servidores da República — afirmou.

Por outro lado, o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) criticou a proposta, alegando que muitos servidores já recebem salários elevados.

— Tem muita gente ganhando muito bem, ganhando o teto e acima do teto e ainda assim estamos dando aumentos de 8% ao ano daqui para frente. O orçamento da União é uma mãe com aqueles que desperdiçam — disse.