Caiado passa por cirurgia para tratar de arritmia cardíaca

Ronaldo Caiado foi internado na tarde de sábado (22). Camila Hermes / Agencia RBS

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), passou por uma cirurgia no coração para tratar uma arritmia. O procedimento foi realizado na manhã desta segunda-feira (24), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Caiado foi internado na tarde de sábado (22), após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. A internação ocorreu no mesmo dia em que o governador se pronunciou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"A intervenção transcorreu com pleno sucesso, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento", informou o hospital, sob chefia da equipe liderada pela médica Ludhmila Hajjar.

Ainda segundo o boletim médico, Caiado encontra-se acordado, bem disposto, respirando espontaneamente, clinicamente estável e com evolução pós-operatória favorável.

"Nas próximas horas, permanecerá em observação, seguindo o protocolo habitual de recuperação, com previsão de alta conforme evolução clínica", informou o boletim médico.

Em 2019, o governador foi internado após sentir dores no peito e passou por uma cirurgia em 2022.

Veja o boletim médico