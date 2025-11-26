Caiado deixa o hospital após passar por cirurgia cardíaca

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado recebeu alta e deixou o hospital nesta quarta-feira (26) após internação para tratar uma arritmia cardíaca. Ele passou por cirurgia na manhã de segunda-feira (24).
Caiado estava no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi internado na tarde de sábado (22).
O governador de Goiás seguirá em acompanhamento ambulatorial nos próximos dias, conforme a CNN Brasil. Caiado foi submetido a uma ablação por cateter, cirurgia que corrige o ritmo de batimentos cardíacos.
Durante os cinco dias em que esteve internado, Caiado manteve-se estável, de acordo com os boletins médicos.