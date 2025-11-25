Bolsonaro recebe a visita dos filhos Flávio e Carlos na sede da superintendência da PF

Flávio e Carlos Bolsonaro chegaram à sede da Superintendência da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (25) para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso desde sábado (22) após tentar violar a tornozeleira eletrônica.
Conforme a colunista Kelly Mattos, de Zero Hora, Carlos e Flávio chegaram juntos ao local, por volta das 9h20min mas as visitas devem acontecer de forma separada. Cada um terá 30 minutos com o pai.
Flávio foi o primeiro a visitá-lo. Na saída, ele falou rapidamente com os jornalistas. Disse que o pai está sendo impedido de comer os alimentos preparados pela família:
— Acabei de ter a informação que alguém, não sei quem foi, proibiu que a família trouxesse a comida dele, que é que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele, então me soa muito estranho — disparou Flávio. A Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o comentário.
Pouco antes das 11h, foi a vez de Carlos Bolsonaro deixar a superintendência.
— A saúde emocional dele já vem sendo propositalmente desgastada há muito tempo. Esse é um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir. E esse é o nosso papel.
A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que também permite que Jair Renan, outro filho de Bolsonaro, o visite na quinta-feira (26).
Prisão de Bolsonaro
O ex-presidente foi preso no começo da manhã de sábado (22) por ordem de Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.
A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena imposta a Bolsonaro no caso da trama golpista. Em setembro, ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.
A decisão de Moraes que converteu a prisão domiciliar – na qual Bolsonaro estava desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares – em prisão preventiva se baseou em dois pontos principais: o risco iminente de fuga e uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado.
O ministro citou ainda que foi constatada uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente. Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para danificar o equipamento na madrugada de sábado.
Em audiência de custódia realizada no domingo (23), o político alegou que a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica foi devido a um surto causado por medicamentos. Bolsonaro também afirmou ter tido uma "alucinação" de que havia uma escuta no equipamento.