Bolsonaro recebe a visita dos filhos Flávio e Carlos na sede da superintendência da PF

Flávio e Carlos chbegaram à superintendência às 9h20min. Montagem com fotos AFP / Arte GZH

Flávio e Carlos Bolsonaro chegaram à sede da Superintendência da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (25) para visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso desde sábado (22) após tentar violar a tornozeleira eletrônica.

Conforme a colunista Kelly Mattos, de Zero Hora, Carlos e Flávio chegaram juntos ao local, por volta das 9h20min mas as visitas devem acontecer de forma separada. Cada um terá 30 minutos com o pai.

Flávio foi o primeiro a visitá-lo. Na saída, ele falou rapidamente com os jornalistas. Disse que o pai está sendo impedido de comer os alimentos preparados pela família:

— Acabei de ter a informação que alguém, não sei quem foi, proibiu que a família trouxesse a comida dele, que é que é feita com base na prescrição médica. Ele precisa de ter uma alimentação especial por causa do fluxo intestinal, por causa das sequelas da cirurgia dele, então me soa muito estranho — disparou Flávio. A Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o comentário.

Flávio foi o primeiro a visitar o pai na PF, em Brasília. Evaristo Sa / AFP

Pouco antes das 11h, foi a vez de Carlos Bolsonaro deixar a superintendência.

— A saúde emocional dele já vem sendo propositalmente desgastada há muito tempo. Esse é um processo que eu acredito que seja premeditado, mas a gente está aqui para fazê-lo não desistir. E esse é o nosso papel.

Carlos chegando à PF. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que também permite que Jair Renan, outro filho de Bolsonaro, o visite na quinta-feira (26).

Prisão de Bolsonaro

O ex-presidente foi preso no começo da manhã de sábado (22) por ordem de Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.

A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena imposta a Bolsonaro no caso da trama golpista. Em setembro, ele foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado.

A decisão de Moraes que converteu a prisão domiciliar – na qual Bolsonaro estava desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares – em prisão preventiva se baseou em dois pontos principais: o risco iminente de fuga e uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado.

O ministro citou ainda que foi constatada uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente. Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para danificar o equipamento na madrugada de sábado.