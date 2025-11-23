Bolsonaro está estável e passou a noite sem intercorrências, segundo boletim de equipe médica

Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Gabriela Biló/Folhapress / .

O ex-presidente Jair Bolsonaro está clinicamente estável e passou a noite sem intercorrências na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, segundo boletim médico divulgado neste domingo (23).

O documento é assinado pelos médicos do ex-presidente, que o visitaram na prisão: Cláudio Birolini (cirurgião-geral) e Leandro Echenique.

Bolsonaro está preso preventivamente desde sábado (22) no local, em uma cela de 12 m².

Confusão mental e alucinações

Conforme o boletim, Bolsonaro relatou que, na noite de sexta-feira (21), teve um episódio de confusão mental e alucinações. O quadro pode ter sido provocado pela pregabalina, medicamento prescrito por outro profissional da equipe.

Na audiência de custódia, Bolsonaro também alegou que as alucinações e confusão mental o levaram a danificar, com um ferro de solda, a tornozeleira eletrônica que usava em prisão domiciliar.

O ex-presidente já usava outros remédios (clorpromazina e gabapentina) que, ao interagirem com a pregabalina, podem gerar confusão mental, desorientação, sedação, alterações de equilíbrio, alucinações e prejuízo cognitivo.

No boletim, os médicos informaram que a pregabalina foi suspensa imediatamente do tratamento de Bolsonaro.

Múltiplas comorbidades e uso de diversos medicamentos

Os profissionais também destacaram que Bolsonaro é portador de múltiplas comorbidades e faz uso contínuo de diversos medicamentos devido a internações e cirurgias desde 2018. Lembraram que o ex-presidente teve um quadro de pneumonia por broncoaspiração e tem lidado com soluços refratários.

Avaliações periódicas

Segundo os médicos, foram realizados ajustes nas medicações e serão feitas avaliações periódicas para verificar o estado de saúde do ex-presidente.