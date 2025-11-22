- O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22), em Brasília
- A ação é uma medida cautelar solicitada pela Polícia Federal (PF) e não se trata do cumprimento de pena pela condenação no julgamento da trama golpista
- O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF em Brasília, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas
- Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cita rompimento de tornozeleira eletrônica de Bolsonaro como tentativa iminente de fuga
- A audiência de custódia será realizada ao meio-dia deste domingo (23), por vídeoconferência
Medida cautelar
Notícia
Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal; siga ao vivo
Ex-presidente foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal na manhã deste sábado (22)