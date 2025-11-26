Bolsonaro e outros cinco condenados pela trama golpista passam por audiência de custódia nesta quarta-feira

Audiências de custódia dos condenados pela trama golpista serão realizadas por videoconferência. Evaristo Sa e Sergio Lima / AFP

A audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco réus do núcleo 1 da trama golpista será realizada nesta quarta-feira (26). Oitivas serão realizadas por videoconferência nos locais onde os condenados cumprem as penas.

Os trabalhos serão conduzidos por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e terão objetivo de cumprir formalidades legais. Também nesta quarta-feira, a análise da decisão de Moraes, aprovada por unanimidade pela Primeira Turma da Corte, será concluída.

Na terça-feira (25), o ministro determinou as prisões após declarar o trânsito em julgado do processo. O prazo para os condenados apresentarem os segundos embargos de declaração terminou na segunda-feira (24), mas Moraes rejeitou os recursos.

Agenda de audiências

Almir Garnier: às 13h, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília

Anderson Torres: às 13h30min, no presídio da Papuda, em Brasília

Augusto Heleno: às 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília

Jair Bolsonaro: às 14h30min, na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal

Paulo Sérgio Nogueira: às 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília

Braga Netto: às 15h30min, na Vila Militar, no Rio de Janeiro

Execução das penas