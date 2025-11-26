Bolsonaro e outros cinco condenados pela trama golpista passam por audiência de custódia nesta quarta-feira

A audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco réus do núcleo 1 da trama golpista será realizada nesta quarta-feira (26). Oitivas serão realizadas por videoconferência nos locais onde os condenados cumprem as penas.
Os trabalhos serão conduzidos por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e terão objetivo de cumprir formalidades legais. Também nesta quarta-feira, a análise da decisão de Moraes, aprovada por unanimidade pela Primeira Turma da Corte, será concluída.
Na terça-feira (25), o ministro determinou as prisões após declarar o trânsito em julgado do processo. O prazo para os condenados apresentarem os segundos embargos de declaração terminou na segunda-feira (24), mas Moraes rejeitou os recursos.
Agenda de audiências
- Almir Garnier: às 13h, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília
- Anderson Torres: às 13h30min, no presídio da Papuda, em Brasília
- Augusto Heleno: às 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília
- Jair Bolsonaro: às 14h30min, na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal
- Paulo Sérgio Nogueira: às 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília
- Braga Netto: às 15h30min, na Vila Militar, no Rio de Janeiro
Execução das penas
- Jair Bolsonaro: Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, em Brasília (DF)
- Braga Netto: 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro (RJ)
- Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto, em Brasília (DF)
- Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto, em Brasília (DF)
- Anderson Torres: 19º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF)
- Alexandre Ramagem: réu encontra-se foragido e fora do território nacional. Foi determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP)
- Almir Garnier: Estação Rádio da Marinha, em Brasília (DF)