Bolsonaro e demais condenados passam por audiência de custódia na quarta-feira

Audiências serão realizadas por videoconferência. Evaristo Sa e Sergio Lima / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais seis condenados do núcleo 1 da trama golpista passem por audiências de custódia nesta quarta-feira (26).

Mais cedo, o ministro determinou as prisões após declarar o trânsito em julgado do processo. O prazo para eles apresentarem os segundos embargos de declaração terminou nesta segunda-feira (24), mas Moraes rejeitou os recursos.

As audiências serão realizadas por videoconferência nos locais onde os condenados cumprem as penas. Os trabalhos serão conduzidos por juízes auxiliares de Alexandre de Moraes e terão objetivo de cumprir formalidades legais.

Confira a agenda de audiências

Almir Garnier: às 13h, na Estação Rádio da Marinha, em Brasília

Anderson Torres: às 13h30min, no presídio da Papuda, em Brasília

Augusto Heleno: às 14h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília

Jair Bolsonaro: às 14h30min, na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal

Paulo Sérgio Nogueira: às 15h, no Comando Militar do Planalto, em Brasília

Braga Netto: às 15h30min, na Vila Militar, no Rio de Janeiro

No dia 14 deste mês, por unanimidade, a Primeira Turma da Corte rejeitou os primeiros recursos de Bolsonaro e de mais seis réus do Núcleo 1 da trama, que também foram condenados.

Condenação