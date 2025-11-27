Bolsonaro é atendido em cela na Superintendência da PF após crise de soluço

Bolsonaro sofre crises frequentes de soluços, que podem causar vômitos e dificultar a fala. Gabriela Biló/Folhapress / .

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma crise de soluços nesta quinta-feira (27) e precisou de atendimento médico na cela onde está preso, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A informação foi confirmada por seus advogados e familiares.

Após visitar o pai pela manhã, o vereador Jair Renan (PL), de Balneário Camboriú (SC), relatou na rede X que Bolsonaro não conseguiu dormir à noite e que os soluços retornaram "de forma mais intensa". Segundo ele, episódios de refluxo também persistem. As informações são do jornal O Globo.

Na mesma plataforma, Carlos Bolsonaro (PL), vereador no Rio de Janeiro, publicou que médicos foram acionados diante da continuidade dos sintomas. Ele afirmou que o pai está comendo pouco e abalado psicologicamente, conforme avaliação feita em visita na terça-feira.

Bolsonaro sofre crises frequentes de soluços, que podem causar vômitos e dificultar a fala. O problema é apontado como consequência da facada sofrida durante a campanha de 2018.