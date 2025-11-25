Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão por trama golpista; ex-presidente ficará preso na Superintendência da PF

Jair Bolsonaro está detido na PF desde sábado por tentar violar tornozeleira eletrônica. Gabriela Biló/Folhapress / .

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (25), o início do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.

Ele permanecerá preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), onde está detido desde sábado (22).

"Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção", diz a decisão de Moraes.

Moraes determinou, ainda, o início do cumprimento da pena de Braga Netto, que está detido desde 2024, e do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro Anderson Torres.

Prisão após violação da tornozeleira

No sábado (22), Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal por risco de fuga. Ele admitiu que tentou romper o equipamento usando um ferro de solda.

O risco iminente de fuga, somado a uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado (22), motivou a decisão. A PF avaliou que a possível aglomeração motivada pelo ato representava risco para participantes e agentes policiais.

Na decisão que decretou a prisão preventiva, Alexandre de Moraes destacou que o condomínio de Bolsonaro em Brasília fica próximo a embaixadas — que são invioláveis — a uma distância que poderia ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro.

Demais condenados do núcleo crucial da trama golpista também começam a cumprir pena

O início do cumprimento da pena dos condenados do núcleo crucial da trama golpista ocorre após Moraes determinar trânsito em julgado do processo.

