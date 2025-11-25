Política

Trama golpista
Notícia

Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos e três meses de prisão por trama golpista; ex-presidente ficará preso na Superintendência da PF

Ele já está detido no local desde sábado por violação da tornozeleira eletrônica

Zero Hora

