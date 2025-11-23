Bolsonaro aparece na portaria da PF, onde está preso; veja foto

O primeiro registro público de imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro preso na sede da Polícia Federal em Brasília foi feito no fim da tarde deste domingo (23).
Bolsonaro foi visto acompanhando a esposa, Michelle, até a saída do local, após a visita que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O encontro durou cerca de duas horas.
Na chegada, Michelle levava uma sacola com objetos pessoais do ex-presidente. Antes de entrar no prédio, a ex-primeira dama acenou para os apoiadores de Bolsonaro, que firmaram acampamento no local.