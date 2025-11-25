Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira são presos pela Polícia Federal

Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram condenados em setembro por trama golpista. Tom Molina e Felipe Sampaio / STF

Os ex-ministros de Jair Bolsonaro Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram presos pela Polícia Federal no início da tarde desta terça-feira (25). Eles foram encaminhados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília.

Augusto Heleno é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e Nogueira é ex-ministro da Defesa.

Em setembro, os dois foram condenados por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão ocorre após fim dos prazos para que as defesas dos condenados no chamado "núcleo crucial" da trama golpista apresentassem seus embargos de declaração.

Confira a condenação dos réus

Augusto Heleno: condenado a 21 anos de prisão em regime fechado

condenado a 21 anos de prisão em regime fechado Nogueira: condenado a 19 anos de reclusão em regime fechado

Moraes declarou fim do processo de Bolsonaro

Mais cedo, o ministro do STF Alexandre de Moraes comunicou o trânsito em julgado da ação penal que condenou Jair Bolsonaro e outros sete por tentativa de golpe de Estado.

Desta forma, que não cabem mais recursos e está aberto o caminho para a execução das penas na prisão. Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.

Bolsonaro preso

No sábado (22), Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal por risco de fuga. Ele admitiu que tentou romper usando um ferro de solda.

O risco iminente de fuga, somado a uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado (22), motivou a decisão. A PF avaliou que a possível aglomeração motivada pelo ato representava risco para participantes e agentes policiais.