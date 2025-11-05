Política

Proposta do Executivo
Assembleia adia votação do projeto que prevê pagamento de auxílio para famílias em vulnerabilidade social

Matéria saiu da pauta após o deputado Frederico Antunes (Progressistas) propor emenda limitando benefício ao prazo de 24 meses

Airton Lemos

