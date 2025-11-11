Política

Pobreza extrema
Notícia

Aprovada criação de auxílio financeiro a famílias de baixa renda no RS; veja valores e quem terá direito

Benefício será destinado a 10 mil moradias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa dentro do programa Família Gaúcha

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS