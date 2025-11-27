Após fim do processo do núcleo crucial da trama golpista, veja a situação dos demais réus no STF

Processo é analisado pela Primeira Turma. Antonio Augusto / STF / Divulgação

O trânsito em julgado do processo do núcleo crucial da trama golpista encerra um capítulo da história do Judiciário brasileiro. No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ainda analisa os outros três núcleos. Dois foram finalizados e estão na fase de recursos da defesa, outro teve o julgamento marcado para dezembro.

Núcleo 2

O julgamento está agendado para dezembro. O ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, reservou sessões nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro para os seis réus.

Leia Mais Saiba o que acontece se Bolsonaro e os demais militares condenados pela trama golpista perderem suas patentes

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), este grupo elaborou a "minuta do golpe", coordenou o monitoramento e a "neutralização" de autoridades, e articulou ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores do Nordeste em 2022.

Núcleo 3

O julgamento foi concluído em 18 de novembro.

Núcleo 4

O julgamento finalizado em 21 de outubro.