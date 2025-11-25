Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, é preso

Comandante a Marinha durante o governo Jair Bolsonaro, o almirante Almir Garnier foi preso no início da tarde desta terça-feira (25). O militar foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 24 anos de prisão por envolvimento na trama golpista.
Garnier foi conduzido para a Estação de Rádio da Marinha, em Brasília, conforme O Globo. A prisão ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal no STF, declarar trânsito em julgado no processo.
Em setembro, o almirante foi condenado por cinco crimes após julgamento do chamado "núcleo crucial" da trampa golpista no STF:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Dano qualificado contra patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado
Na acusação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apontou Garnier como o único chefe das Forças Armadas a concordar com a minuta do golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo era evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito no pleito de 2022.
A denúncia apresentada também indica que o almirante colocou as tropas da Marinha à disposição do então presidente Jair Bolsonaro.
Execução das penas
Com a declaração do esgotamento dos recursos nesta terça-feira, o STF determinou a execução de penas de todos os réus do núcleo crucial. Até o momento, além de Garnier, outros quatro nomes já foram detidos.
Preso preventivamente desde sábado (22), Jair Bolsonaro começou a cumprir pena pela tentativa de golpe na Superintendência da Polícia Federal (PF).
Os generais e ex-ministros Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira foram recolhidos ao Comando Militar do Planalto, também em Brasília.
O general Braga Netto começou a cumprir pena na 1º Divisão do Exército, Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde está detido desde dezembro de 2024.
Condenações
- Jair Bolsonaro, ex-presidente: 27 anos e três meses em regime fechado;
- Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice: 26 anos em regime fechado;
- Anderson Torres, ex-ministro: 24 anos em regime fechado;
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 24 anos em regime fechado;
- Augusto Heleno, ex-ministro: 21 anos em regime fechado;
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro: 19 anos em regime fechado;
- Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin: 16 anos, um mês e 15 dias em regime fechado;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens: dois anos em regime aberto.
Veja onde cada um dos réus do núcleo crucial vão cumprir pena
- Jair Bolsonaro: Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Brasília/DF;
- Braga Netto: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ;
- Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto, Brasília/DF;
- Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto, Brasília/DF;
- Anderson Torres: 19º Batalhão de Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília/DF;
- Alexandre Ramagem: réu encontra-se foragido e fora do território nacional, determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP);
- Almir Garnier: Estação Rádio da Marinha, Brasília/DF.