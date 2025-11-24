Alegando ameaças e uso de medicamentos, Anderson Torres pede para cumprir pena na Superintendência da Polícia Federal

Torres foi condenado na ação penal da trama golpista. EVARISTO SA / AFP

A defesa de Anderson Torres apresentou nesta segunda-feira (24) uma solicitação ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que, caso o ministro Alexandre de Moraes determine a execução antecipada da pena, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública não seja enviado ao sistema prisional comum.

Os advogados pedem que Torres cumpra eventual prisão em local especial, como a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal ou outra unidade equivalente, alegando risco pessoal em razão de ele ter sido delegado da PF e integrante do governo Jair Bolsonaro. A defesa também cita ameaças recentes e o uso contínuo de medicamentos.

Segundo os advogados, Torres está em acompanhamento psiquiátrico e utiliza antidepressivos, conforme prescrição médica anexada ao processo. Eles afirmam que o sistema prisional comum não oferece condições adequadas para o acompanhamento terapêutico necessário ao ex-ministro.

No mesmo documento, a defesa informou que pretende apresentar embargos infringentes até 3 de dezembro.