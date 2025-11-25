Alcolumbre marca sabatina de Jorge Messias, indicado ao STF, para dezembro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou a sabatina com Jorge Messias para o dia 10 de dezembro. O atual advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do Globo. A votação no plenário do Senado deve ocorrer no mesmo dia.
Lula anunciou a indicação de Messias na quinta-feira (20). A vaga que ele vai ocupar, se aprovado no Senado, era antes do ministro Luís Roberto Barroso, que pediu aposentadoria.
Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o relator da indicação será o senador Weverton Rocha (PDT-MA), aliado de Alcolumbre.
— Estabelecemos um calendário para sabatina e deliberação da autoridade na CCJ e depois no plenário do Senado. A mensagem será lida no dia 3 dezembro. No dia 10 faremos a sabatina na CCJ e a deliberação no plenário do Senado — afirmou Alcolumbre.
Trocas de recados
Na segunda-feira (24), Alcolumbre havia dito que o Senado Federal seguiria o rito estabelecido pela Constituição para a análise da indicação.
A manifestação ocorreu em resposta a Messias, que divulgou uma nota pública dirigida ao presidente do Senado. Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso na Corte.
No texto direcionado a Alcolumbre, Messias disse que tem uma relação "saudável, franca e amigável" com Alcolumbre, por quem tem "grande admiração e apreço".