Alcolumbre marca sabatina de Jorge Messias, indicado ao STF, para dezembro

Lula anunciou a indicação de Messias na última quinta. Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou a sabatina com Jorge Messias para o dia 10 de dezembro. O atual advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do Globo. A votação no plenário do Senado deve ocorrer no mesmo dia.

Lula anunciou a indicação de Messias na quinta-feira (20). A vaga que ele vai ocupar, se aprovado no Senado, era antes do ministro Luís Roberto Barroso, que pediu aposentadoria.

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o relator da indicação será o senador Weverton Rocha (PDT-MA), aliado de Alcolumbre.

— Estabelecemos um calendário para sabatina e deliberação da autoridade na CCJ e depois no plenário do Senado. A mensagem será lida no dia 3 dezembro. No dia 10 faremos a sabatina na CCJ e a deliberação no plenário do Senado — afirmou Alcolumbre.

Trocas de recados

Na segunda-feira (24), Alcolumbre havia dito que o Senado Federal seguiria o rito estabelecido pela Constituição para a análise da indicação.

A manifestação ocorreu em resposta a Messias, que divulgou uma nota pública dirigida ao presidente do Senado. Alcolumbre defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso na Corte.