Ação mostra intenções "homicidas" da trama golpista, diz PGR em julgamento do núcleo 3 do golpe

Réus do grupo formado por nove militares e um policial federal começaram a ser julgados nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal

Agência Brasil

