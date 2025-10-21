Vereadores aceitam abertura do processo de impeachment do prefeito e vice de Cachoeirinha

Sessão ocorreu na noite desta terça-feira. Redes Sociais / Reprodução

A Câmara de Vereadores de Cachoeirinha aceitou nesta terça-feira (21) a abertura do processo de cassação dos mandatos do prefeito, Cristian Wasem Rosa (MDB), e do vice, delegado João Paulo Martins (PP). O processo foi aberto com aprovação da maioria dos parlamentares, com 13 votos favoráveis e quatro contrários.

O pedido de impeachment foi realizado na segunda-feira (20), pelo vereador suplente Valdemir de Almeida (PL), conhecido como Xereta, em razão de supostos abusos de poder nas eleições de 2024.

O que diz o pedido de impeachment

Conforme a denuncia realizada à Casa, em setembro de 2024, poucos dias antes da eleição municipal, perfis em redes sociais supostamente ligados à Cristian Wasem Rosa e João Paulo Martins anunciaram que alunos da rede municipal de ensino de Cachoeirinha receberiam, gratuitamente e sem motivo aparente, um par de tênis padronizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Cerca de 14,6 mil pares de tênis foram distribuídos aos estudantes, às vésperas da eleição na qual os dois concorriam. A denúncia aponta que o valor da ação custou quase R$ 1 milhão aos cofres públicos.

"Tal ação, amplamente divulgada e notória entre os munícipes, teve o claro condão de abonar a imagem dos investigados momentos antes do pleito e vinculá-los à distribuição dos bens de forma "gratuita" à população, garantindo-lhes simpatia eleitoral", destacou o denunciante.

Leia Mais Melo tem maioria na Câmara para aprovar concessão do Dmae à iniciativa privada; veja posição de cada vereador

Outro motivo para o pedido de abertura do processo de cassação dos mandatos seria referente à suposta destinação irregular e injustificada de mais de R$ 2,750 milhões a pessoas e empresas, durante a enchente de maio de 2024, visando apoio na campanha eleitoral.

Segundo a denúncia, os fatos representariam condutas vedadas pela legislação eleitoral, abuso de poder político-econômico e uso da máquina pública e dos recursos municipais em benefício próprio e da chapa.

"A gestão dos recursos públicos, especialmente em um momento de grave calamidade como as enchentes de maio de 2024, foi desvirtuada para atender a interesses eleitorais e pessoais, em detrimento do interesse público e da legalidade", diz trecho da denúncia.

Próximos passos

Com a aprovação do pedido, agora o processo segue em tramitação no Legislativo. Uma comissão processante, com vereadores escolhidos por sorteio, devem ser escolhidos para compor o grupo.

A comissão terá até 90 dias para coletar subsídios materiais e ouvir a defesa dos alvos do processo. Depois disso, é divulgado um parecer e, então, vai à votação em plenário. Para a cassação, é preciso voto favorável de dois terços da Casa.

Enquanto isso, os dois seguem no exercício dos cargos.

Contraponto