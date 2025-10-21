Política

Cassação
Notícia

Vereadores aceitam abertura do processo de impeachment do prefeito e vice de Cachoeirinha

Denúncia aponta para supostos abusos de poder nas eleições de 2024 por Cristian Wasem Rosa (MDB) e João Paulo Martins (PP)

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS