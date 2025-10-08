Veja a posição de deputados gaúchos na votação que retirou de pauta o texto alternativo à alta do IOF

Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (8) a retirada da pauta da medida provisória (MP) 1.303/2025, criada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Com isso, a MP, que precisava ser votada até esta quarta, perdeu validade.
A votação para tirar o texto da pauta teve 251 votos a favor e 193 contra. Entre os deputados gaúchos, foram 19 votos para que a MP não fosse pautada e 11 para que ela fosse analisada.
Como votaram os deputados gaúchos
Pela retirada da pauta
- Afonso Hamm (PP)
- Alceu Moreira (MDB)
- Any Ortiz (Cidadania)
- Bibo Nunes (PL)
- Covatti Filho (PP)
- Daniel Trzeciak (PSDB)
- Franciane Bayer (Republicanos)
- Giovani Cherini (PL)
- Lucas Redecker (PSDB)
- Luiz Carlos Busato (União)
- Marcel van Hattem (Novo)
- Marcelo Moraes (PL)
- Márcio Biolchi (MDB)
- Mauricio Marcon (Podemos)
- Osmar Terra (PL)
- Pedro Westphalen (PP)
- Ronaldo Nogueira (Republicanos)
- Sanderson (PL)
- Zucco (PL)
Pela manutenção da pauta
- Afonso Motta (PDT)
- Bohn Gass (PT)
- Daiana Santos (PCdoB)
- Denise Pessôa (PT)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Heitor Schuch (PSB)
- Lindenmeyer (PT)
- Marcon (PT)
- Maria do Rosário (PT)
- Paulo Pimenta (PT)
- Pompeo de Mattos (PDT)
Ausente
- Danrlei (PSD)