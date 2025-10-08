União Brasil afasta Celso Sabino após ministro não deixar o governo Lula

O União Brasil afastou temporariamente Celso Sabino das funções de gestão do partido, nesta quarta-feira (8), após ministro do Turismo não desembarcar do governo Lula.
Segundo informou o g1, a medida, tomada em uma reunião com membros da executiva do partido, estará em vigor até a análise final do processo disciplinar que pode resultar inclusive na expulsão de Sabino da sigla. Segundo estatuto do partido, o prazo para conclusão do procedimento é de até 60 dias.
Sabino atualmente participa das decisões partidárias a nível nacional e ocupa uma vaga na executiva nacional e outra no diretório nacional do partido. Com a decisão, o paraense não poderá mais exercer as funções.
A decisão de Sabino de permanecer no Ministério do Turismo contraria ordem da sigla que, em setembro, decidiu deixar o governo federal, junto com o PP.
Em 19 de setembro, o União deu prazo de 24 horas para que filiados peçam exoneração de cargos ou funções comissionadas no governo. Sabino não seguiu a orientação, e a sigla abriu um processo disciplinar, no dia 30 do mesmo mês, o acusando de desrespeitar orientações partidárias.
O ministro tinha até segunda-feira (6) para apresentar a sua defesa. A informação é do g1.
Em 26 de setembro, Celso Sabino chegou a anunciar que havia pedido demissão, indicando que atenderia à determinação partidária. No entanto, dias depois, disse ao presidente Lula que apoiaria o petista, independentemente do cenário político.
Governo e centrão
A decisão de desembarque das siglas do centrão acontece em um período de tensão entre o presidente Lula e o bloco. Lula reclamou que os ministros das legendas não o defendem em eventos partidários.
Em entrevista à TV Mirante, Lula chamou de "pequenez" a possibilidade das siglas punirem os ministros por permanecerem no governo.
— Se as coisas tão dando certo, por que mexer? Por que essa pequenez, sabe? De achar que atrapalhar um ministro que está fazendo um bom trabalho, deixar de ser ministro por quê? Por raiva, por inveja, por disputa política — declarou Lula.