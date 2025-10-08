Política

Desembarque frustrado
União Brasil afasta Celso Sabino após ministro não deixar o governo Lula

Sabino decidiu permanecer no cargo de ministro do Turismo, contrariando ordem da sigla que, em setembro, optou por deixar o governo federal – junto com o PP

