União Brasil afasta Celso Sabino após ministro não deixar o governo Lula

Ministro tinha até segunda-feira (6) para apresentar a sua defesa à sigla. Jodson Alves / Agência Brasil

O União Brasil afastou temporariamente Celso Sabino das funções de gestão do partido, nesta quarta-feira (8), após ministro do Turismo não desembarcar do governo Lula.

Segundo informou o g1, a medida, tomada em uma reunião com membros da executiva do partido, estará em vigor até a análise final do processo disciplinar que pode resultar inclusive na expulsão de Sabino da sigla. Segundo estatuto do partido, o prazo para conclusão do procedimento é de até 60 dias.

Sabino atualmente participa das decisões partidárias a nível nacional e ocupa uma vaga na executiva nacional e outra no diretório nacional do partido. Com a decisão, o paraense não poderá mais exercer as funções.

A decisão de Sabino de permanecer no Ministério do Turismo contraria ordem da sigla que, em setembro, decidiu deixar o governo federal, junto com o PP.

Em 19 de setembro, o União deu prazo de 24 horas para que filiados peçam exoneração de cargos ou funções comissionadas no governo. Sabino não seguiu a orientação, e a sigla abriu um processo disciplinar, no dia 30 do mesmo mês, o acusando de desrespeitar orientações partidárias.

O ministro tinha até segunda-feira (6) para apresentar a sua defesa. A informação é do g1.

Em 26 de setembro, Celso Sabino chegou a anunciar que havia pedido demissão, indicando que atenderia à determinação partidária. No entanto, dias depois, disse ao presidente Lula que apoiaria o petista, independentemente do cenário político.

Governo e centrão

A decisão de desembarque das siglas do centrão acontece em um período de tensão entre o presidente Lula e o bloco. Lula reclamou que os ministros das legendas não o defendem em eventos partidários.

Em entrevista à TV Mirante, Lula chamou de "pequenez" a possibilidade das siglas punirem os ministros por permanecerem no governo.